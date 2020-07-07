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Начался ПАИ-live с и. о. председателя комитета по спорту Еленой Чернышовой (ПРЯМОЙ ЭФИР)

Гостьей эфира ПАИ-live во вторник, 7 июля, стала и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова.

Несмотря на некоторые послабления ограничительных мер, пауза для спортсменов затянулась. Спортивные соревнования не проводятся, но все наготове. Главный вопрос - когда? Спортивные стройки в регионе, которые ведутся в рамках национального проекта, не стоят, хотя определённые вопросы все-таки есть. Об этом, а также о том, почему регби привечают в регионе, есть ли спортивная экзотика в Пскове, и поговорим в эфире ПАИ-live с Еленой Чернышовой.

Разговор смотрите также группе ПАИ в «ВКонтакте», текстовую трансляцию читайте в Телеграм-канале «Псковские новости».

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