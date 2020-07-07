0
14:34
Пять площадок ГТО установят в Псковской области
14:14
Импортное оборудование для хоккея получит псковский Ледовый дворец
14:11
Псковские спортсмены надеются на послабления 14 июля
13:51
О бодрых спортсменах и спортстройках - в эфире ПАИ-live с Еленой Чернышовой
13:31
Блогеры передали псковским тяжелоатлетам новый инвентарь
14:26
Кто достоин муралов в псковском спорте? (часть 2)
19:31
Псковская теннисистка Александра Васильева отправилась на сбор национальной команды России
Еще новости
Спорт

Чернышова: Псковские спортсмены соскучились без соревнований

Псковские спортсмены соскучились без соревнований, рассказала в эфире ПАИ-live и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова.

«Надеемся, что с Александром Нестеруком [главный санитарный врач Псковской области - ПАИ] переговоры о послаблениях будут успешны», - омтетила Чернышова.

Она уточнила, что региональные соревнования без зрителей будут разрешены лишь на втором этапе снятия ограничений, всероссийские смогут стартовать лишь на третьем этапе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Пять площадок ГТО установят в Псковской области
07 июля 2020
Пять площадок ГТО установят в Псковской области
Импортное оборудование для хоккея получит псковский Ледовый дворец
07 июля 2020
Импортное оборудование для хоккея получит псковский Ледовый дворец
Псковские спортсмены надеются на послабления 14 июля
07 июля 2020
Псковские спортсмены надеются на послабления 14 июля
О бодрых спортсменах и спортстройках - в эфире ПАИ-live с Еленой Чернышовой
07 июля 2020
О бодрых спортсменах и спортстройках - в эфире ПАИ-live с Еленой Чернышовой
Блогеры передали псковским тяжелоатлетам новый инвентарь
07 июля 2020
Блогеры передали псковским тяжелоатлетам новый инвентарь
Псковская теннисистка Александра Васильева отправилась на сбор национальной команды России
04 июля 2020
Псковская теннисистка Александра Васильева отправилась на сбор национальной команды России
Антон Шишаев и Андрей Почипов переходят в ФК «Луки-Энергия»
04 июля 2020
Антон Шишаев и Андрей Почипов переходят в ФК «Луки-Энергия»
Ледовый дворец Пскова начал работу после перерыва
04 июля 2020
Ледовый дворец Пскова начал работу после перерыва

Идет загрузка...