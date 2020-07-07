Чернышова: Псковские спортсмены соскучились без соревнований
Псковские спортсмены соскучились без соревнований, рассказала в эфире ПАИ-live и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова.
«Надеемся, что с Александром Нестеруком [главный санитарный врач Псковской области - ПАИ] переговоры о послаблениях будут успешны», - омтетила Чернышова.
Она уточнила, что региональные соревнования без зрителей будут разрешены лишь на втором этапе снятия ограничений, всероссийские смогут стартовать лишь на третьем этапе.