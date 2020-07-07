Псковские спортсмены надеются на послабления 14 июля

14:11, 07 июля 2020, ПАИ

В Псковской области спортсмены не могут заниматься в полную силу из-за сохраняющихся ограничений по коронавирусу, ближайших послаблений в этой сфере ждут 14 июля. Об этом в эфире ПАИ-live заявила и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова.

Руководитель профильного комитета выразила надежду на послабления в сфере спорта, которые ожидаются 14 июля, в частности спортсменам требуется восстановить контактные тренировки.

Елена Чернышова отметила, что сейчас спортсмены могут заниматься группами до 15 человек, в том числе в спортзале, однако контактные тренировки по-прежнему остаются под запретом.