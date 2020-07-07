Половина населения Псковской области должна будет заниматься спортом к 2024 году
К 2024 году доля псковичей, занимающихся спортом и ведущих здоровый образ жизни, должна достигнуть 48%. Об этом в эфире ПАИ-live рассказала и.о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова.
Сейчас этот показатель составляет 37,5%.
Елена Чернышова выразила надежду, что к 2024 году количество спортивных псковичей увеличится до необходимых 48%.
Также и.о. председателя профильного комитета отметила, что ближайших послаблений по коронавирусу в сфере спорта комитет ждет 14 июля.