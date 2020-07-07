Курьеры Delivery Club объявили забастовку

14:53, 07 июля 2020, ПАИ

В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер». По данным профсоюза, 290 курьеров не получают зарплату на протяжении двух месяцев. В компании заявили, что сейчас сервис работает в штатном режиме, пишет «Коммерсант».

«Информируем руководство компании Delivery Club о написании коллективных обращений в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат)», — заявляют в профсоюзе. 9 июля протестующие планируют собраться у офиса Mail.Ru Group.

В пресс-службе сервиса сообщили, что работа идет в штатном режиме, количество курьеров на смене соответствует плану. «Проблемы возникли у одного из наших второстепенных логистических партнеров, они не оказывают влияния на работу сервиса. Мы не приемлем такой работы партнеров с курьерами, поэтому договор с этой компанией находится в стадии расторжения»,— сказали в пресс-службе агентству «Москва». В компании уточнили, что первые выплаты курьеры получат сегодня.

5 июля Delivery Club сообщала, что в ближайшие дни выплатит зарплату курьерам, которые не получили деньги от логистического партнера компании. Речь шла о нескольких десятках человек. В начале июня курьеры Delivery Club также жаловались на большое число штрафов и ухудшение условий труда.