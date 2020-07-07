В Псковской области обустроили все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений

15:44, 07 июля 2020, ПАИ

В Псковской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 100 % выполнено обустройство безопасных пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений региона. Об этом сообщил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин на заседании комиссии по безопасности дорожного движения 7 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Борис Елкин также отметил, что в активной фазе находится исполнение контрактов по нанесению дорожной разметки, устройству наружного освещения на пешеходных переходах и автобусных остановках в населенных пунктах Псковского, Печорского и Палкинского районов.

Кроме того, руководитель профильного комитета отметил, что в настоящий момент в Псковской области идёт устройство электроосвещения на трёх участках региональных дорог в Опочецком, Пушкиногорском и Псковском районах. Все они направлены на снижение показателей аварийности и смертности на дорогах.