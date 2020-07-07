Псковская область перешла в «зелёную зону» по коэффициенту распространения коронавируса

15:55, 07 июля 2020, ПАИ

В Псковской области коэффициент распространения коронавируса меньше единицы, а это означает, что распространение инфекции сокращается. Более того, регион занимает седьмое место среди других субъектов России, в Псковской области индекс равняется 0,7 балла. Показатели распространения коронавируса во всех российских регионах подсчитали авторы telegram-канала «Мюсли вслух» на основе данных официального сайта стопкоронавирус.рф на 7 июля.

Коэффициент меньше единицы говорит о том, что распространение инфекции сокращается. Кроме того, этот показатель учитывается при оценке этапа снятия ограничений по COVID-19 наряду с мощностью лабораторий и свободным коечным фондом. Этот параметр показывает среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции.

Так, Псковская область с показателем 0,7 занимает седьмое место среди других регионов. К такому же индексу подошли Республика Алтай и Республика Тыва. В Адыгее коэффициент распространения инфекции равен 0,6, в Карачаево-Черкесской Республике и Магаданской области – 0,5, в Республике Калмыкия – 0,3. Только в 25 регионах коэффициент не достигает единицы, то есть соответствует «зеленой зоне». В «красной зоне» (значения от 1,1) находятся 26 регионов. В Крыму коэффициент достиг 2,2, в Севастополе – 2,6.

Главный санитарный врач Александр Нестерук ранее отмечал, что Псковская область по лабораторной мощности и свободному коечному фонду подошла ко второму и даже третьему этапам снятия ограничений, однако основной показатель – коэффициент распространения коронавируса – по-прежнему колеблется. Сейчас он составляет 0,7, однако некоторое время назад фиксировались пики, когда он превышал единицу. Региональные власти ждут, когда индекс стабилизируется и на протяжении 7-10 дней показатель сохранит нужные значения, тогда можно будет говорить о следующих этапах послаблений.