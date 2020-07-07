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Общество

Более 133 километров дорог отремонтируют в Псковской области по нацпроекту

В этом году в Псковской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано более 133 километров дорожной сети. Об этом сообщил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин на заседании комиссии по безопасности дорожного движения 7 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Борис Елкин отметил, что в рамках нацпроекта в части ремонта активно реализуется 26 объектов на региональных дорогах.

В частности, в Пскове из восьми улиц на одной (улица Боровая) работы уже завершены полностью. Завершаются работы и на других объектах. Активно ведутся ремонтные работы и в районах Псковской области. Так, например, в Псковском районе на четырёх из пяти объектов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы уже завершены.

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