В Псковской области активно ведётся ремонт дорог по нацпроекту

16:13, 07 июля 2020, ПАИ

В Псковской области активно ведётся ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Некоторые объекты уже сданы в эксплуатацию, а на многих ремонтные работы находятся в завершающей стадии. Об этом было объявлено на заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения 7 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Так, в Пскове из восьми улиц на одной (улица Боровая) работы уже завершены полностью. На улицах Черняховского, Гагарина и на объездной дороге под виадуком запланированный объём работ выполнен на 98 %, на улице Инженерной – на 80 %.

Кроме того, на 90 % сделаны подготовительные работы в рамках реконструкции перекрестков улиц Инженерной и Индустриальной, а также улиц Яна Фабрициуса и Гражданской. В настоящее время выполняется обратная засыпка и уплотнение грунта.

В Псковском районе на четырёх из пяти объектов по БКАД работы уже завершены. За счёт экономии денежных средств планируется обустроить разворотную площадку в деревне Опочицы для продления автобусного маршрута. Кроме того, уже подготовлена сметная документация на ремонт дорог в 2021 году.

Аналогичная картина в Островском районе. Три улицы практически готовы к сдаче в эксплуатацию, подготовительные работы ведутся на двух дополнительных объектах.

Задержка с ремонтом улиц по нацпроекту происходит в Печорском районе из-за ремонта инженерных сетей на улице Каштановой в Печорах. Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов поручил направить подрядную организацию на другой объект, чтобы не терять времени и не ставить под угрозу исполнение контракта в назначенные сроки.

На личный контроль вице-губернатор взял и ситуацию в Палкинском районе, где по одному из объектов объявлен повторный аукцион. Василий Осипов также призвал всех глав муниципалитетов следить не только за соблюдением сроков реализации нацпроекта, но и кассовым исполнением контрактов. «Это один из основных показателей, по которому оценивают работу субъекта на федеральном уровне и принимают решение о выделении дополнительных средств», — подчеркнул вице-губернатор.

Всего в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области будет отремонтировано более 133 километров дорожной сети.