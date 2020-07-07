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Общество

14-летний житель Псковской области отправится в колонию за совращение 8-летней девочки

14-летний житель Псковской области отправится в колонию за разврат с 8-летней девочкой, сообщили Псковскому агентству информации в Невельской межрайонной прокуратуре.

В деревне Сороки Невельского района мальчик «совершил иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей».

Следователь по особо важным делам Великолукского межрайонного следственного отдела Следственного комитета РФ по Псковской области вынес постановление о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Юноше грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

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