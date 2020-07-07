В Кремле заявили о неготовности открывать границы из-за новых вспышек коронавируса в мире

17:18, 07 июля 2020, ПАИ

В Кремле заявили о неточности сроков возобновления международного авиасообщения в связи с новыми вспышками коронавирусной инфекции в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет газета «Известия».

«Перспективы (возобновления авиасообщения) есть неясные, об этом вчера четко сказал президент. Она (ситуация. — Ред.) настолько неясная, насколько возникают новые очаги вспышек и в Европе, и в Азии», — отметил представитель Кремля.

Он указал, что обстановка нестабильная и меняется изо дня в день.

Накануне в ходе встречи с главой «Аэрофлота» президент России Владимир Путин заявил о неопределенности открытия границ Европы для россиян. Он также подчеркнул, что нельзя предсказать, когда иностранные партнеры начнут открывать аэропорты, в том числе для туристов.

2 июля Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа.