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Общество

Полицейские проверили работу великолукских фитнес-центров в период пандемии

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Рейд по крупным фитнес-центрам Великих Лук провели сотрудники городской администрации и полиции 7 июля, пишет газета «Великолукская правда. Новости». Организаторы контрольного мероприятия проверили, как в спортклубах соблюдаются меры предосторожности в период действия ограничений, установленные указом губернатора региона.

Участники рейда не увидели заполненных залов. На ресепшене фитнес-центров всем измерили температуру. Здесь же, на стойке, можно было взять одноразовую маску, перчатки, обработать руки антисептиком. Есть социальная разметка, непосредственно в спортивных залах на стенах и на самих тренажерах расклеены информационные листки с просьбой соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Обрабатываются санузлы, а также все контактные поверхности в тренажерном зале и раздевалках.

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

«Для начала посетителям мы измеряем температуру, если она не соответствует норме или имеются признаки ОРВИ, конечно же, мы ограничиваем вход в зал», - отметила администратор спортивного клуба «С-Фитнес» Юлия Иванова.

Посещение клуба «С-Фитнес» осуществляется по предварительной записи, чтобы избежать скопления большого количества посетителей. А в группах занимается не более 8 человек.

Меры предосторожности, как уточнила Юлия Иванова, позволили сбалансировать посещение спортклуба: теперь посетители больше предпочитают утреннее и обеденное время, вечером же в зал ходит чуть поменьше людей, чем обычно. Но вместе с тем заполняемость клуба не превышает 50%.

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Такая же картина и в спорткомплексе «Арена». Для урегулирования заполняемости зала ведется предварительная запись клиентов. «Постоянно контролируем количество посетителей в зале. Приходится иногда переносить клиентов, чтобы не было столпотворения», - рассказала администратор «Арены» Юлия Кравченко.

Кроме того, контролируется поток посетителей в раздевалках. Приемы пищи запрещены, вода предоставляется каждому посетителю персонально. «У нашего клуба хорошее месторасположение, мы можем себе позволить открывать все окна. Они постоянно открыты. Поэтому можно считать, что мы занимаемся на открытом воздухе», - уточнила Юлия Кравченко.

«Радует, что руководители проверенных центров ответственно подошли к работе. Основные требования, которые предъявляются указом губернатора и Роспотребнадзором, исполняются. Есть небольшие недочеты: они касаются делопроизводства, заполнения журналов. По этому поводу мы дали рекомендации руководителям по их устранению. Повторю, основные требования исполняются. И это не может не радовать», - отметил исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту Сергей Чечелов.

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