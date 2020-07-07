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Общество

Больше половины суммы собрали псковичи на реабилитацию 7-летней Насти Андреевой

Фото: "Детский фонд".

Детский фонд продолжает сбор средств для псковички Насти Андреевой с диагнозом ДЦП. Об этом сообщает Детский фонд в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Настя родилась с диагнозами ДЦП, спастическая диплегия и задержка психомоторного развития. «В свои семь лет девочка не может самостоятельно ходить. Занятия со специалистами помогут разработать мышцы и сделать первые правильные самостоятельные шаги», - рассказали в организации.

Пришло время очередной реабилитации: Настю ждут светотерапия, физиопроцедуры, массаж, логопед-дефектолог. «Эта улыбчивая, активная девочка мечтает ходить сама. Мы вместе можем ей в этом помочь», - призывает Детский фонд.

На полный курс необходимо около ста тысяч рублей, больше половины суммы неравнодушные жители области уже собрали.

Помочь Насте можно следующими способами:

1) пожертвовать средства через сайт Детского фонда;

2) сделать пожертвование в офисе Детского фонда;

3) перечислить пожертвование по реквизитам Фонда с пометкой: «Благотворительное пожертвование на Андрееву Н. (дети-инвалиды). НДС – нет»;

Реквизиты:
Р/с 40703810600000000141
Филиал «ЭКСИ-Банк» (АО) Псковский, г. Псков
БИК 045805722
ИНН 6027006057

4) сделать пожертвование с помощью QR-кода.

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