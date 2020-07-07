Более 9 тысяч псковичей подали заявления на предоставление льгот по имущественным налогам

18:09, 07 июля 2020, ПАИ

В 2020 году налоговые органы Псковской области приняли от граждан 9 453 заявления на предоставление льгот по имущественным налогам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Ранее в целях подготовки к массовому формированию в 2020 году налоговых уведомлений по уплате имущественных налогов за 2019 год псковские налоговики проводили кампанию по информированию жителей Псковской области о налоговых льготах для физических лиц.

Узнать о льготах по имущественным налогам, можно в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», расположенном на главной странице сайта ФНС России. Сервис позволяет выбрать муниципальное образование, вид налога и налоговый период, и по заданным критериям осуществляет поиск нормативного правого акта, который устанавливает ставки и льготы.