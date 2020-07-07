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Общество

Налоговые инспекции Псковской области возобновили приём и обслуживание граждан

Фото Дарьи Хватковой

Налоговые инспекции Псковской области возобновили приём и обслуживание граждан. С 6 июля обратиться в налоговые инспекции региона можно без предварительной записи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Операционные залы территориальных налоговых органов работают в понедельник и среду с 8:30 до 18:00, во вторник и четверг – с 8:30 до 20:00, в пятницу – 8:30 до 17:00, суббота и воскресенье – выходные дни.

При посещении инспекций необходимо соблюдать установленные в Псковской области рекомендации и ограничения: быть в маске и перчатках, соблюдать социальную дистанцию.

Узнать график работы налоговых органов Псковской области можно на официальном сайте ФНС России в разделе «Информация об УФНС России вашего региона» - «контакты инспекций» или по бесплатному номеру единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22. Заранее спланировать визит в налоговый орган можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на приём в инспекцию».

Кроме того, большинство вопросов налогоплательщики смогут решить, используя бесконтактные способы взаимодействия с налоговыми органами: «Личные кабинеты налогоплательщиков» и интерактивные сервисы на сайте ФНС России.

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