Более 67 тысяч человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах

18:25, 07 июля 2020, ПАИ

67 132 человека заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 535 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 7 июля в Эстонии общее количество заболевших достигло 1 995 человек, погибло – 69. В Латвии 1 134 человека инфицировано коронавирусом, погибло – 30. В Белоруссии число инфицированных составляет 64 003 человека, погибло – 436.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 11,7 млн человек, свыше 6,7 млн – выздоровело, более 540 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 694 230 человек, выздоровело – 463 880, умерло – 10 494. В Псковской области выявлено 3 111 случаев заражения коронавирусом, 1 260 человек выздоровело, 31 – умер.