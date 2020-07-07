Брошенный терапевтический корпус в Великих Луках могут достроить

19:32, 07 июля 2020, ПАИ

В Великих Луках могут достроить брошенный терапевтический корпус Великолукской межрайонной больницы на улице Больничной, 8, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Текущим состоянием здания обеспокоился один из жителей Великих Лук. Мужчина оставил соответствующее обращение на сайте главы региона – губернатор60.рф.

В обращении местный житель отметил, что нет возможности полностью закрыть доступ к зданию. В этой связи «недострой» может обрести статус злополучного места, поскольку здесь часто собирается самый разный контингент.

Ответственной за решение вопроса была назначена глава администрации Великих Лук Любовь Романова. Она рассказала, что из-за отсутствия должного финансирования не представилось возможным завершить строительство данного здания.

«На текущий момент Минздрав России намерен вернуться к рассмотрению данного вопроса после включения объекта здравоохранения в схему территориального планирования Псковской области. Проведение работ по внесению изменений в схему территориального планирования Псковской области запланировано на 2020 год», — заключила Любовь Романова.