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Общество

В Любятово продолжается благоустройство территорий

В микрорайоне Любятово продолжаются мероприятия по благоустройству территорий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Так, у домов № 71 и № 83а на улице Николая Васильева коммунальная служба скосила траву и убрала сложенные сухие ветки, которые, по словам местных жителей, не убирались несколько лет.

На Партизанском переулке и 1-ом переулке Псковстроя сотрудники управления городского хозяйства города Пскова засыпали щебнем дорожные ямы.

Возле магазина «Вимос» оборудована парковка для машин, засыпаны щебнем ямы, около других магазинов и ларьков уже установлены урны, скошена трава и оборудованы подходные пути.

10 июня в ходе выезда в Любятово главы города Пскова  Елены Полонской были выявлены несоответствия по содержанию прилегающих к магазинам территорий: не оборудованы подходные пути, контейнерные площадки, не установлены урны, не скошена трава, а также не учтены требования по маломобильным группам.

В ближайшее время обустроят еще две территории возле объектов нестационарной торговли.

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