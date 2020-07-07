В Любятово продолжается благоустройство территорий

19:30, 07 июля 2020, ПАИ

В микрорайоне Любятово продолжаются мероприятия по благоустройству территорий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Так, у домов № 71 и № 83а на улице Николая Васильева коммунальная служба скосила траву и убрала сложенные сухие ветки, которые, по словам местных жителей, не убирались несколько лет.

На Партизанском переулке и 1-ом переулке Псковстроя сотрудники управления городского хозяйства города Пскова засыпали щебнем дорожные ямы.

Возле магазина «Вимос» оборудована парковка для машин, засыпаны щебнем ямы, около других магазинов и ларьков уже установлены урны, скошена трава и оборудованы подходные пути.

10 июня в ходе выезда в Любятово главы города Пскова Елены Полонской были выявлены несоответствия по содержанию прилегающих к магазинам территорий: не оборудованы подходные пути, контейнерные площадки, не установлены урны, не скошена трава, а также не учтены требования по маломобильным группам.

В ближайшее время обустроят еще две территории возле объектов нестационарной торговли.