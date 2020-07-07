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Общество

ВОЗ отправит экспертов в Китай для выявления источника коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ближайшее время направит экспертов в Китай для установления источника происхождения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в ходе брифинга сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

По его словам, ВОЗ пока определяет подробные параметры миссии. Её задача будет заключаться в том, чтобы продвинуться в понимании животного происхождения вируса и определить, как он передался от животного человеку, отметил Гебрейесус.

Распространение коронавируса началось в декабре прошлого года. Очагом инфекции стал город Ухань в Китае. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 11,7 млн человек, свыше 6,7 млн – выздоровело, более 540 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 694 230 человек, выздоровело – 463 880, умерло – 10 494.

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