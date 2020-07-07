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Общество

Митрополит Тихон совершил богослужение в псковском храме Рождества Иоанна Предтечи

Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил божественную литургию в храме Рождества Иоанна Предтечи города Пскова на подворье Савво-Крыпецкого монастыря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Фото пресс-службы Псковской епархии

Владыке сослужили наместник Свято-Благовещенской Никандровой пустыни, архимандрит Спиридон (Иващенко), исполняющий обязанности наместника Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря, иеромонах Всеволод (Сиканов) с братией в священном сане, а также настоятель подворья Савво-Крыпецкого монастыря, иерей Владимир Крук.

Фото пресс-службы Псковской епархии

Песнопения исполнил хор монастыря под управлением иеромонаха Мардария (Алексеева). За богослужением молились многочисленные прихожане.

Фото пресс-службы Псковской епархии

За божественной литургией митрополит Тихон рукоположил во диаконы учащегося заочного сектора Санкт-Петербургской духовной академии Николая Васильева.

Фото пресс-службы Псковской епархии

По завершении богослужения митрополит Тихон обратился к собравшимся с архипастырским словом.

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