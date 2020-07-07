Митрополит Тихон совершил богослужение в псковском храме Рождества Иоанна Предтечи
Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил божественную литургию в храме Рождества Иоанна Предтечи города Пскова на подворье Савво-Крыпецкого монастыря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.
Владыке сослужили наместник Свято-Благовещенской Никандровой пустыни, архимандрит Спиридон (Иващенко), исполняющий обязанности наместника Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря, иеромонах Всеволод (Сиканов) с братией в священном сане, а также настоятель подворья Савво-Крыпецкого монастыря, иерей Владимир Крук.
Песнопения исполнил хор монастыря под управлением иеромонаха Мардария (Алексеева). За богослужением молились многочисленные прихожане.
За божественной литургией митрополит Тихон рукоположил во диаконы учащегося заочного сектора Санкт-Петербургской духовной академии Николая Васильева.
По завершении богослужения митрополит Тихон обратился к собравшимся с архипастырским словом.