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Кирилл Соседов: У регби на Псковщине шанс есть, но надо быть реалистами

Псковский регбист Кирилл Соседов дал интервью корреспонденту Псковского агентства информации, в котором рассказал о своих ожиданиях по развитию в регионе регби,  инициированном губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и президентом регбийного ЦСКА.

- Кирилл, расскажи немного о себе, не все наши читатели знают, что в Пскове живет профессиональный игрок по регби.

- Вообще я начинал как футболист и до сих пор люблю и играю и в футбол тоже. Я являюсь выпускником ФК «Псков-2000», играл за «ШВСМ», за «ВДВ-Купол». В 2009 году поступил в Санкт-Петербург, в университет МВД. Там была регбийная команда - предложили попробовать, и понеслось. Попал в команду «Нарвская Застава», уже скоро играл за сборную города, выступал за новгородский «Варяг», сейчас играю за питерский «Барс», но только «наездами». Ведь я служу в Пскове, в десантной дивизии и, разумеется, не могу уделять много времени своему увлечению. Здесь тренируюсь, там играю.

- Какая твоя позиция на поле? Что для тебя регби? Опасно ли это?

- На поле я - хукер. Регби - замечательная и интересная игра, немного менее интенсивная чем футбол, но со своей красотой и своими эмоциями. Мне нравится, что в России она более джентльменская, чем тот же футбол. И опять же, если сравнивать с футболом - менее опасна. Вот от футбола у меня за последний год два перелома. В регби же ногами играют меньше. Да, есть столкновения, ушибы, вывихи, но в среднем травм меньше. Хотя однажды мне здорово досталось - поймал колено и 40 секунду провел в отключке.

- В Пскове уже был опыт регби, ребята назывались регбийной командой «Кром». Имел ли ты к этому отношение?

- Напрямую - нет. Но я знал, что они существуют, помогал с организацией соревнования в Пскове, даже судил. Года три назад их энтузиазм сошел на нет. Говорят, что это случилось как раз тогда, когда команде стали помогать финансово. Хотя я документы не видел, подтвердить не могу. Но регби привлекательная игра для тех, кому интересно совместить физическую силу и командное взаимодействие, поэтому, полагаю, народ подтянется.

- На встрече у губернатора говорилось, что дивизия и МВД готовы создать команды. У вас в дивизии уже пошел слух, что собирается команда, состоялся ли с тобой разговор?

- Я общался с руководителем спортивного направления у нас в дивизии и представителями спорткомитета. Помогу, чем могу. Но опять же нужно понимать весь маршрут лист. В каком регби мы будем двигаться - в классическом ли, где нужно порядка 30 человек в команде, в пляжном ли, где нужно человек 20, или в регби-7, где достаточно 15 игроков. Олимпийское регби, кстати, это регби-7. По этому виду проводится чемпионат вооруженных сил, где можно победить и выполнить норматив мастеров спорта, а это серьезное подспорье для развития регби на полупрофессиональном уровне. Инициативы по развитию школьного регби я комментировать не могу, потому что не владею достаточной информацией.

- Ведущим звеном развития регби в Пскове становится ЦСКА. Играл ли ты против них в регби?

- Да. Эта дружина растет год от года, но на тот момент, когда мы встречались (в товарищеской игре за «Варяг» пару лет назад) - с ними вполне можно было играть на равных.

- Что нужно для старта регби в регионе? Специализированное поле?

- Нет, сгодится совершенно любое. На качественном футбольном покрытии я играл редко. Обычно используются старые, неприглядные поля, как например сейчас на «Электроне». К стойкам ворот привязываются черенки для создания из футбольных регбийных ворот. Форма, мяч, тренер. Затраты минимальны, с тренером, говорят, обещают помочь.

- Ты веришь в проект по развитию регби в регионе?

- У регби есть шанс, но нужно быть реалистами и реально смотреть на вещи. Регион не богат, есть сложившиеся виды спорта. Конечно, если затраты будут внебюджетными, то регби может стать конкурентоспособным. Интерес к нему имеется, а что будет дальше - будем с смотреть и по возможности участвовать.

Арслан Байрамов
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