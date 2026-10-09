«Мандраж больше связан с техникой»: Маргарита Гребёнкина – о предстоящем финале Кубка России по ралли

11:39, 09 октября 2026, ПАИ

Псковский штурман Маргарита Гребёнкина, лидирующая в зачёте 1600Н Кубка России по ралли, поделилась ожиданиями перед финальным этапом турнира – ралли «Альметьевск». Об этом сообщает Rallymedia.ru.

«Конечно, есть мандраж. Весь сезон был в плотной борьбе до схода Владимира Скрылёва. Сейчас у нас есть лёгкий задел. Можем уступить пару позиций одному сопернику, одну позицию – другому. Но всё равно расслабляться не можем. Это двойные очки. Всё может произойти. Тем более что это технический вид спорта», – сказала Гребёнкина.

Она отметила, что основное волнение связано с надёжностью машины. «Переживаем, что что-то может произойти. В экипаже всё чётко, давно вместе, поэтому тут вопросов нет. Дороги для техники убойные. Зимой было мягче. Сейчас посмотрим, как всё прикручено у нас на машине. Будем бороться», – добавила штурман.

Напомним, что Маргарита Гребёнкина в этом сезоне выступает с пилотом Александром Станововым из Ярославской области. Вместе они лидируют в зачёте 1600Н, опережая ближайших преследователей на 28 очков. Экипаж Владимира Скрылёва и Александра Басманова, занимавший второе место, пропускает финал из-за травмы пилота, полученной в аварии на ралли «Пушкинские Горы».

Финал Кубка России по ралли стартует в Альметьевске сегодня, 9 октября. Гонка включает 13 спецучастков общей протяжённостью 106 километров. Первый день ралли состоит из пяти спецучастков, второй – из восьми.