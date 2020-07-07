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Общество

Регистрацию браков с участием гостей в Псковской области разрешат с 15 июля

Фото Дарьи Хватковой

Регистрацию браков с участием не более 10 гостей разрешат в Псковской области с 15 июля. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram, отвечая на вопрос подписчика.

Instagram

«Добрый день, Михаил Юрьевич. Подскажите, пожалуйста, когда разрешат пускать в ЗАГС на регистрацию родителей? Ведь родители всё равно и так тесно общаются с брачующимися. А сейчас регистрацию проводят в малом зале, хотя ведь можно расставить людей с учётом социальной дистанции в большом зале (на 40 человек). В столичных городах уже пускают по 10 человек, когда у нас планируется движение в эту сторону?» – поинтересовался подписчик.

«Добрый день! С 15 июля (10 человек)», – ответил глава региона.

Регистрация браков без участия гостей проводилась в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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