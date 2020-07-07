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Общество

Самый дорогой трансфер в последние годы принёс «Пскову-747» не более миллиона рублей

В эфире шоу «Псковский говор» президент федерации футбола Псковской области Алексей Севастьянов рассказал о трансферной политике футбольного клуба «Псков-747», прекратившего свое существование в мае этого года.

«Этот вопрос часто задают мне, мол, Севастьянов продает игроков и такую жирную котлету кладет себе в карман, но это не так, - отметил он. - Я взялся за футбольный клуб в Пскове уже после эпохи диких трансферов в российском футболе, которые фактически никак не регламентировались. Потом началось другое, гораздо более процессуально прозрачное время, и каких-то роскошных трансферов мы не проводили, занимались больше школой и воспитанием ребят на вырост».

Алексей Севастьянов уточнил, что в последние годы от переходов игроков клуб имел в лучшем случае до 1 миллиона рублей, но это было скорее исключением. «Ирония судьбы заключается в том, что вот как раз сейчас, когда дозрели наши футболисты, которых мы вырастили с самого начало, так как клуба ФК «Псков-747» больше нет, то мы теряем на них всякое право, а могли бы начать прилично зарабатывать. Компенсационные выплаты получат только тренеры по международному праву», - добавил он.

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