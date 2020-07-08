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Общество

День семьи, любви и верности празднуют в России 8 июля

Фото Дарьи Хватковой.

8 июля отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности, сообщает calend.ru. Впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен Годом семьи. Этот праздник в России учрежден по инициативе депутатов Госдумы.

Инициатива празднования Дня семьи поддержана всеми традиционными религиозными организациями России — ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви. Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля. В жизни Петра и Февронии воплощаются черты, которые традиционные религии России всегда связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан. Но семья — это ещё и очень важная социальная единица, которая находится под охраной закона.

У нового семейного праздника уже есть памятная медаль «За любовь и верность», которая вручается 8 июля, и очень нежный символ — ромашка, ведь этот полевой цветок издревле считался на Руси символом любви. И с каждым годом День семьи, любви и верности становится все более популярным в России. Во многих городах силами местных властей и общественных организаций проводятся различные праздничные и торжественные мероприятия - поздравительные концерты, чествование многодетных семей, супругов, проживших вместе более 25 лет, благотворительные акции.

У молодежи есть поверье, что брак, заключенный сегодня, будет долгим и счастливым.

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