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Общество

Авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры за отменённые рейсы

Правительство России разрешило авиакомпаниям выдавать ваучеры вместо денег за отмененные рейсы. Об этом пишут «Известия».

В постановлении кабмина приводится список обстоятельств для выдачи ваучеров. К ним относятся: наступление чрезвычайной ситуации или угроза ее возникновения, а также введение режима повышенной готовности.

«Перевозчик обязан в течение трех лет с даты отправления рейса принять сумму оплаченной провозной платы в счет оплаты услуг по воздушной перевозке», - отмечается в документе. При этом, если пассажир не воспользуется ваучером, по истечении трех лет перевозчик должен вернуть пассажиру деньги.

Клиенту вернут сумму, даже если он сам отказался лететь по вышеупомянутым причинам.

В законодательстве также могут закрепить право пассажиров продавать ваучер.

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