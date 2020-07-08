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Общество

Александр Котов: Понимание роли семьи является частью нашей национальной культуры и самоидентичности

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей Псковской области с Всероссийским днём семьи, любви и верности.

Александр Котов подчеркнул, что празднование Дня семьи, любви и верности на государственном уровне свидетельствует об особом отношении общества к сохранению семейных устоев и традиционных ценностей.

«Понимание роли семьи, значимости института брака для воспитания детей и для построения гармоничных взаимоотношений между мужчиной и женщиной является частью нашей национальной культуры и самоидентичности. Крепкие, сплочённые, дружные семьи – это не только личное счастье миллионов людей, но и надежда государства, основа его процветания. С праздником! Здоровья, добра, семейного уюта и благополучия!» - пожелал псковичам Александр Котов.

 

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