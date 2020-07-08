В каком возрасте псковичи чаще всего заключают браки, рассказали в Псковстате

10:41, 08 июля 2020, ПАИ

В Псковской области в 2019 году было зарегистрировано 3584 брака (в 2018 году — 3640). Из них 2923 брака зарегистрировано в городской местности, 661 брак — в сельской. Впервые в брачный союз вступило 2311 мужчин и 2157 женщин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

Общий коэффициент брачности (количество браков на 1000 человек населения) по Псковской области в 2019 году составил 5,7 (так же как и в 2018 году).

Среди мужчин, вступивших в брак в 2019 году, почти половина — 47,3% — находилась в возрасте 25-34 лет, 24% — 35-49 лет, 19% — 18-24 лет, 6,3% — 50-59 лет, 3,3% — 60 лет и старше. Среди женщин 40,9% вступили в брак в возрасте 25-34 лет, 29% — 18-24 лет, 22,4% — 35-49 лет, 4,9% — 50-59 лет, 2,3% — в возрасте 60 лет и старше. Почти половина вступивших в брак женщин — 48,7% — находилась в возрасте 20-29 лет.

По традиции летние месяцы календаря остались самыми свадебными. В июне было зарегистрировано 417 браков, в июле — 475, наибольшее количество зарегистрированных браков пришлось на август — 558 браков.

В Псковской области в 2019 году родился 5301 ребенок: 2677 мальчиков и 2624 девочки. Число рожденных малышей у пар, состоящих в зарегистрированном браке, составило 4045 (или 76,3%).