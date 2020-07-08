Более 6,5 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 6 562 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
7 июля в стране зафиксировано 173 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 8 631 человек.
Всего по состоянию на утро 8 июля в России выявлено 700 792 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 472 511 человек выздоровело, 10 667 – умерло.
В Псковской области выявлено 3 111 случаев заражения коронавирусом, 1 260 человек выздоровело, 31 – умер.