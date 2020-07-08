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Общество

О самом безопасном отдыхе рассказали россияне

Путешественники рассказали о том, какое направление для путешествий они считают сейчас самым безопасным для отдыха.

Как сообщает сервис путешествий Туту.ру, больше половины респондентов (53%) уверены, что сейчас самое безопасное путешествие — это поездка на дачу. В соцсетях сервиса, где можно было оставить развернутый вариант ответа, пользователи предлагали такие варианты и аргументы: «Отдых на даче, разумеется, самый безопасный из списка. Но если рассматривать в общем, то я предпочту отдых по России, чем за пределами страны», «У себя дома на огороде», «Выйти на балкон и вдохнуть полной грудью!», «Сон в бункере на мягком матраце - самое то, наверно».

13% уверены, что лучшее место сейчас — регионы, где нет пляжного отдыха (Карелия, Алтай, Байкал и т. д.). Как пример, пользователи называют отдых с палаткой на берегу Байкала. По 9% опрошенных ответили, что безопаснее сейчас отдыхать на райских островах и на курортах Краснодарского края и Крыма. Чуть меньше опрошенных высказались за поездку в страны Европы. Отдых в Европе людям кажется более безопасным, чем в санатории в России. За последний проголосовали 6%. Меньше всего голосов (2%) набрали поездки в страны СНГ.

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