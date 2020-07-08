Эпидемиологическая ситуация в регионе стабильно улучшается – Ведерников

11:12, 08 июля 2020, ПАИ

Эпидемиологическая ситуация в Псковской области стабильно улучшается. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников во время селекторного совещания с медиками 8 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что главной темой является выход региона на второй этап снятия ограничений.

«Порядка 70% коек свободны, частично мы вернули койки в штатный режим», - заметил губернатор, добавив, что общий фонд 1 248 коек.

К концу недели в регионе планируется сократить это количество до 952.