Эпидемиологическая ситуация в регионе стабильно улучшается – Ведерников
Эпидемиологическая ситуация в Псковской области стабильно улучшается. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников во время селекторного совещания с медиками 8 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Михаил Ведерников отметил, что главной темой является выход региона на второй этап снятия ограничений.
«Порядка 70% коек свободны, частично мы вернули койки в штатный режим», - заметил губернатор, добавив, что общий фонд 1 248 коек.
К концу недели в регионе планируется сократить это количество до 952.