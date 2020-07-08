В Псковской области остаются три очага коронавируса

11:22, 08 июля 2020, ПАИ

Три очага коронавируса остаются под наблюдением в Псковской области. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников во время селекторного совещания с медиками 8 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Удалось оперативно локализовать и погасить практически все очаги», - отметил Ведерников, добавив, что под наблюдением остаются только Моринский психоневрологический интернат, областная психиатрическая больница в Богданово, а также компания «Йура Корпорейшн РУС».

«В Морино и психиатрической больнице нет ни одного нового случая уже несколько дней», - добавил губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что по большинству показателей ситуация в Псковской области соответствует второму этапу снятия ограничений.

«Еженедельно будем выводить в штатный режим работы койки и специалистов, - отметил Ведерников. – При любом раскладе нетронутыми останутся COVID-центры в Пскове и Великих Луках».