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Общество

В Псковской области остаются три очага коронавируса

Три очага коронавируса остаются под наблюдением в Псковской области. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников во время селекторного совещания с медиками 8 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Удалось оперативно локализовать и погасить практически все очаги», - отметил Ведерников, добавив, что под наблюдением остаются только Моринский психоневрологический интернат, областная психиатрическая больница в Богданово, а также компания  «Йура Корпорейшн РУС».

«В Морино и психиатрической больнице нет ни одного нового случая уже несколько дней», - добавил губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что по большинству показателей ситуация в Псковской области соответствует второму этапу снятия ограничений.

«Еженедельно будем выводить в штатный режим работы койки и специалистов, - отметил Ведерников. – При любом раскладе нетронутыми останутся COVID-центры в Пскове и Великих Луках».

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