324 пациента с коронавирусом лечатся в стационарах Псковской области

11:38, 08 июля 2020, ПАИ

В стационарах Псковской области находятся 324 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко во время селекторного совещания с медиками 8 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Гаращенко отметила, что из 1 248 развёрнутых коек занято 512, причём 324 используется пациентами с коронавирусом.

Она сообщила, что с понедельника в штатный режим работы перейдут госпиталь для ветеранов войн, Островская межрайонная больница и Куньинское отделение Великолукской межрайонной больницы.

Марина Гаращенко попросила коллег до понедельника провести подготовку площадей и зданий для работы в штатном режиме. При этом она подчеркнула, что необходимо провести работу по дезинфекции, в том числе вентиляции. Также она попросила внимательно отнестись к проверке медицинского персонала и особое внимание обратить на расположение коек – они должны быть расставлены с интервалом в 1,5 метра. Количество коек в одной палате в больницах Псковской области сократится до двух, уточнила Марина Гаращенко.