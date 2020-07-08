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Общество

10 студентов и ординаторов медвузов работают в псковских COVID-центрах

Фото Андрея Степанова

Студенты и ординаторы в количестве 10 человек работают в COVID-центрах в Псковской области. Об этом рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова во время селекторного совещания с медиками 8 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Актуальным остаётся вопрос мобилизации медицинских кадров, - отметила Вера Емельянова. – В COVID-центрах работают 97 врачей, более 300 сотрудников из числа среднего медицинского персонала».

Также заместитель губернатора отметила, что 10 студентов и ординаторов работают в COVID-центрах.

«Надо понимать, что врачи и медработники должны получить опыт работы с коронавирусом и должны в любой момент перестроиться», - отметила Вера Емельянова, добавив, что коронавирус может остаться надолго.

Вера Емельянова сообщила, что двух лаборантов направят на обучение для работы в COVID-лабораториях.

«Работу по привлечению специалистов в COVID-центры продолжаем», - отметила первый заместитель губернатора, добавив, что региону не хватает 29 врачей и 43 средних медицинских работника.

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