Капремонты корпуса ПИЛГ и детского сада № 43 в Пскове завершат к 1 сентября

15:56, 25 августа 2026, ПАИ

О капитальном ремонте второго корпуса ПИЛГ и детского сада № 43 рассказал заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 25 августа.

«Буквально сейчас заканчиваются ремонтные работы в двух учреждениях – это второй корпус Псковской инженерно-лингвистической гимназии, где будут располагаться 1 классы, и 43-й детский сад. Степень готовности и там, и там очень высокая», – отметил он.

Геннадий Иойлев также напомнил, что дополнительные средства на капремонт учреждений были выделены по решению главы Пскова Бориса Елкина.

«А что касается ПИЛГ, то это ещё и дополнительные средства на благоустройство территории: новые ограждение, полноценная новая спортивная площадка, прогулочная площадка, асфальтирование всех дорожек. Там перечень работ огромный. На сегодняшний день подрядчики прикладывают максимальные усилия, чтобы эти работы к 1 сентября завершить», – подчеркнул заместитель главы администрации.

По его словам, также параллельно в гимназию поставляется мебель, начинается её сборка и установка, устройство рабочих мест учителей, установка интерактивных досок и другого необходимого оборудования.

«Я не говорю уже о стандартных вещах, связанных с безопасностью – это видеонаблюдение, пожарная сигнализация, системы управления эвакуацией, охранные системы. Все эти работы завершаются, и мы надеемся, что в любом случае 1 сентября дети в эти помещения войдут», – заключил Геннадий Иойлев.