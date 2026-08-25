Нутрициолог назвала идеальный перекус для школьника

15:22, 25 августа 2026, ПАИ

Идеальный перекус для школьника должен сочетать белки, жиры и сложные углеводы, чтобы обеспечить энергией и долгой сытостью, а не состоять из простых углеводов. Такую рекомендацию дала нутрициолог, консультант по пищевому поведению Вероника Сергунина в беседе, пишет NEWS.ru.

По её словам, в качестве перекуса можно давать ребёнку фрукты и ягоды – источник клетчатки, витаминов и углеводов, а также орехи и семечки, которые содержат полезные жиры и белок, делая приём пищи более сытным.

Эксперт отметила, что не стоит давать ребёнку с собой батончики, конфеты, печенье, сладкие напитки и соки – они дают быструю энергию, но не насыщают надолго из-за отсутствия клетчатки. Также не стоит регулярно кормить школьника сильно переработанными продуктами: чипсами, сухариками, колбасными изделиями и снеками.

Хорошей альтернативой могут стать натуральный йогурт, творог, хумус с овощными палочками или хлебцами. При соблюдении условий хранения допустимы домашние сырники или яичные маффины – они обеспечат организм необходимым белком.

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