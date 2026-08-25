Движение на Октябрьском проспекте ​Пскова ограничено из-за срочного ремонта

15:26, 25 августа 2026, ПАИ

Участок Октябрьского проспекта от улицы Гоголя до Октябрьской площади в Пскове временно закрыт для транспорта. При этом автобусное сообщение по маршруту сохранено, уточнил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере МАХ.

Ограничение связано с необходимостью срочно отремонтировать аварийную камеру. Работы решили провести сейчас, чтобы завершить их до 1 сентября. «Важно, чтобы все смогли без проблем довезти в праздничный день детей до школ», – отметил глава Пскова.

Для увеличения пропускной способности временно ограничена парковка на участке от дома № 1 на улице Ленина до улицы Пушкина.

Кроме того, городские власти договорились с подрядчиком, который ремонтирует улицу Советскую, об открытии вечером 25 августа двустороннего движения на этом участке.

Борис Елкин призвал автомобилистов заранее планировать маршруты с учётом временных изменений и ориентироваться на схему объезда.

«Понимаю, что перекрытия создают неудобства, но нужно потерпеть. Мы держим ситуацию на контроле и делаем всё возможное, чтобы привести инфраструктуру в порядок в максимально сжатые сроки», – подчеркнул глава города.