С октября из Пскова в Москву можно будет добраться на ещё одном поезде

16:06, 25 августа 2026, ПАИ

На направлении Псков – Москва с октября помимо ежедневного фирменного поезда №9/10 «Псков» запустят дополнительные вагоны беспересадочного сообщения. Они будут ходить по пятницам из Москвы, по воскресеньям из Пскова, а также во время праздников и летом ежедневно, сообщает телеграм-канал «1520. Всё о ж/д».

Из Москвы вагоны будут уходить в составе поезда № 32 Москва – Выборг в 21:45 и прибывать в Псков на следующий день в 9:40. Отправление из Пскова – в 15:40, прибытие в Москву – в 6:02.

Кроме того, поезд Москва – Выборг с конца октября сменит номер с 37/38 на 31/32. Ранее его носил поезд «Лев Толстой», который курсировал из Москвы в Хельсинки.

Из Москвы до Пскова также можно доехать на поезде № 63/64, который в октябре будет переведён с Белорусского вокзала на Курский. Ранее сообщалось, что маршрут этого поезда продлевается до Орла.