Более тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю
С 17 по 23 августа в Псковской области выявили 1007 случаев ОРВИ, при этом более половины заболевших – дети до 14 лет (54,2 %), сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.
В Пскове зарегистрировано 368 случаев ОРВИ, или 36,5 % от общего количества по региону. В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии, уточнили в ведомстве.
В Псковской области готовятся к сезонному подъёму заболеваемости ОРВИ и гриппом. С приближением осени холодное время года создаёт благоприятные условия для активной циркуляции острых респираторных вирусных инфекций, предупредили врачи Псковской областной инфекционной больницы.
Ранее сообщалось, что в Псковскую область поступило более двух тысяч доз вакцины против пневмококковой инфекции.
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