Более тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

15:49, 25 августа 2026, ПАИ

С 17 по 23 августа в Псковской области выявили 1007 случаев ОРВИ, при этом более половины заболевших – дети до 14 лет (54,2 %), сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

В Пскове зарегистрировано 368 случаев ОРВИ, или 36,5 % от общего количества по региону. В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии, уточнили в ведомстве.

В Псковской области готовятся к сезонному подъёму заболеваемости ОРВИ и гриппом. С приближением осени холодное время года создаёт благоприятные условия для активной циркуляции острых респираторных вирусных инфекций, предупредили врачи Псковской областной инфекционной больницы.

Ранее сообщалось, что в Псковскую область поступило более двух тысяч доз вакцины против пневмококковой инфекции.