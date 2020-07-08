631 человек заразился коронавирусом в Великих Луках

12:07, 08 июля 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразился 631 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на семь человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал о ситуации с коронавирусом в Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в Псковской области Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (932 случая), на третьем – Псковский район (260 случаев).

Всего в Псковской области выявлено 3 139 случаев заражения коронавирусом, 1 306 человек выздоровело, 31 – умер.