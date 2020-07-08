С жалобами на открытые люки псковичи могут обращаться в управляющие компании

12:26, 08 июля 2020, ПАИ

В управляющую компанию псковичи могут обращаться с жалобой на открытые люки. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова во время горячей линии, посвященной безопасности детей во время летних каникул 8 июля.

Во время горячей линии поступил вопрос от местного жителя по поводу открытых люков на улице Владимирской в Пскове.

«Если взрослый видит открытый люк, то может сам обратиться в управляющую компанию», - отметила Наталия Соколова, добавив, что обращений по улице Владимирской не было. Она также отметила, что деревня Родина обслуживается эффективной управляющей компанией.

Ответственность за открытый люк будет зависеть от рода травмы и подробностей.

Заместитель начальника полиции УМВД России по Псковской области по ООП Леонид Бураковский отметил, что поступали единичные заявления о хищении крышек люков.

Наталия Соколова напомнила, что был случай гибели ребёнка в люке.

«Данный объект был закрыт, - добавила Соколова. – Но нужно и детям объяснять, чтобы они были внимательнее».