Псковские спасатели вскрывали двери квартир из-за плача детей

12:34, 08 июля 2020, ПАИ

Сотрудники МЧС оказывают помощь полиции, если ребёнок плачет в закрытой квартире. В этом году были такие выезды, когда приходилось вскрывать двери. Об этом заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин в эфире ПАИ-live 8 июля.

Заместитель начальника полиции УМВД России по Псковской области по ООП Леонид Бураковский отметил, что если у граждан есть подозрение, что в такой ситуации могут наступить трагические последствия, то нужно сообщить в полицию о том, что в закрытой квартире плачет ребёнок.

Он уточнил, что полицейские могут входить в любое здание, если человеку угрожает опасность. «Обо всех таких фактах надо сообщать, чтобы мы могли отреагировать», – сказал Леонид Бураковский.