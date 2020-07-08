Число случаев домашнего насилия в пандемию в Псковской области не увеличилось

12:42, 08 июля 2020, ПАИ

В Псковской области во время пандемии не увеличилось количество случаев домашнего насилия. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова 8 июля во время горячей линии, посвященной безопасности детей во время летних каникул.

Заместитель начальника полиции УМВД России по Псковской области по ООП Леонид Бураковский добавил, что любые сообщения о происшествиях регистрирует полиция и выезжает на место происшествия.

«Когда ситуация выясняется, полиция принимает решение по факту», - добавил Леонид Бураковский.

Наталия Соколова отметила, что в её адрес часто поступают обращения от бдительных соседей, и не все они находят подтверждение.

«В этих случаях выезжает уполномоченный или передают информацию в полицию и социальную защиту», - добавила Соколова, отметив, что, если есть риск, что ребёнок в опасности, нужно факт проверить.

Явно выраженных сигналов, что в пандемию коронавируса увеличилось количество случаев насилия в семьях, не было.

Детский омбудсмен добавила, что были сообщения, но они не приводили к изъятию ребёнка. Также она сообщила, что происходили вопиющие случаи - дети получали ожоги, укусы собак в то время, когда родители находились рядом и не предвидели опасность.