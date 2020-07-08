0
15:26
В Бежаницком районе убили мужчину и сожгли в бане его тело
13:03
Водолазы нашли тело утонувшего в реке Великой псковича
12:57
Дети в Псковской области сбегают из дома каждую неделю
12:03
Началась горячая линия по детской безопасности (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
09:55
Водолазы возобновили поиски тела утонувшего в реке Великой псковича
00:21
Публикуем видео с места поисков тела утонувшего парня в Пскове
22:28
Поиски тела утонувшего в реке Великой псковича приостановлены
Еще новости
Происшествия

Дети в Псковской области сбегают из дома каждую неделю

Дети в Псковской области сбегают из дома каждую неделю, сообщил в эфире ПАИ-live заместитель начальника полиции УМВД России по Псковской области по ООП Леонид Бураковский.

«Тема очень актуальна, потому что буквально каждую неделю полиция получает сообщения в дежурную часть об уходах детей, - уточнил Бураковский. - Причины различные, и возраст тоже: и младше 14 лет, и старше. Одна из причин - желание погулять ночью с друзьями. Такие факты чаще случаются в неблагополучных семьях, где есть конфликты. Не так давно родители заставляли приемного ребенка выполнять обязанности по дому, а в ответ он сбежал из дома и просто гулял на улице».

По словам Леонида Бураковского, бывают и такие случаи, когда родители не сообщают в полицию: ребенок сам приходит или его находят. «Невмешательство субъектов профилактики в эти факты приводит к тому, что ребенок потом снова сбегает», - отметил он. 

Уполномоченный по правам детей в Псковской области Наталия Соколова напомнила, что существует единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей, куда можно обратиться в сложной ситуации: 8 800 2000 122.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В Бежаницком районе убили мужчину и сожгли в бане его тело
08 июля 2020
В Бежаницком районе убили мужчину и сожгли в бане его тело
Водолазы нашли тело утонувшего в реке Великой псковича
08 июля 2020
Водолазы нашли тело утонувшего в реке Великой псковича
Дети в Псковской области сбегают из дома каждую неделю
08 июля 2020
Дети в Псковской области сбегают из дома каждую неделю
Началась горячая линия по детской безопасности (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
08 июля 2020
Началась горячая линия по детской безопасности (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Водолазы возобновили поиски тела утонувшего в реке Великой псковича
08 июля 2020
Водолазы возобновили поиски тела утонувшего в реке Великой псковича
Публикуем видео с места поисков тела утонувшего парня в Пскове
08 июля 2020
Публикуем видео с места поисков тела утонувшего парня в Пскове
Поиски тела утонувшего в реке Великой псковича приостановлены
07 июля 2020
Поиски тела утонувшего в реке Великой псковича приостановлены
Мужчина утонул в реке Великой в Пскове
07 июля 2020
Мужчина утонул в реке Великой в Пскове

Идет загрузка...