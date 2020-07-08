Дети в Псковской области сбегают из дома каждую неделю

12:57, 08 июля 2020, ПАИ

Дети в Псковской области сбегают из дома каждую неделю, сообщил в эфире ПАИ-live заместитель начальника полиции УМВД России по Псковской области по ООП Леонид Бураковский.

«Тема очень актуальна, потому что буквально каждую неделю полиция получает сообщения в дежурную часть об уходах детей, - уточнил Бураковский. - Причины различные, и возраст тоже: и младше 14 лет, и старше. Одна из причин - желание погулять ночью с друзьями. Такие факты чаще случаются в неблагополучных семьях, где есть конфликты. Не так давно родители заставляли приемного ребенка выполнять обязанности по дому, а в ответ он сбежал из дома и просто гулял на улице».

По словам Леонида Бураковского, бывают и такие случаи, когда родители не сообщают в полицию: ребенок сам приходит или его находят. «Невмешательство субъектов профилактики в эти факты приводит к тому, что ребенок потом снова сбегает», - отметил он.

Уполномоченный по правам детей в Псковской области Наталия Соколова напомнила, что существует единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей, куда можно обратиться в сложной ситуации: 8 800 2000 122.