Пограничники поймали четверых азиатов у границы в Себежском районе

12:51, 08 июля 2020, ПАИ

В Себежском районе пограничники задержали четверых выходцев из Южной Азии, которые пытались незаконно пересечь государственную границу РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Нарушители двигались в сторону Латвии в районе деревни Могили Себежского района. В ходе проверки выяснилось, что задержанные прибыли в Россию в начале этого года с целью трудоустройства, но при этом изначально вынашивали намерение незаконно перебраться в страны Евросоюза.

Решением Себежского районного суда за совершенные деяния правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов с выдворением за пределы России.