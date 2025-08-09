День физкультурника широко отпразднуют в Пскове: афиша мероприятий

09:17, 09 августа 2025, ПАИ

День физкультурника отпразднуют в Пскове сегодня, 9 августа. Мероприятия начнутся в 9 утра, а завершатся в 12 ночи.

На мультиспортивном фестивале, который пройдёт с 13:30 до 17:00 в Финском парке, будет разыграно 80 призов партнёров фестиваля.

Для участия в розыгрыше необходимо сделать в маршрутном листе не менее пяти отметок у волонтёров на указанных площадках. Маршрутный лист можно распечатать самостоятельно или получить у волонтёра в 09:00 на первой локации.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».