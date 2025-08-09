Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День физкультурника широко отпразднуют в Пскове: афиша мероприятий

День физкультурника отпразднуют в Пскове сегодня, 9 августа. Мероприятия начнутся в 9 утра, а завершатся в 12 ночи.

На мультиспортивном фестивале, который пройдёт с 13:30 до 17:00 в Финском парке, будет разыграно 80 призов партнёров фестиваля.

Для участия в розыгрыше необходимо сделать в маршрутном листе не менее пяти отметок у волонтёров на указанных площадках. Маршрутный лист можно распечатать самостоятельно или получить у волонтёра в 09:00 на первой локации.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 августа 2025

Псковский полицейский спас жизнь мужчине с приступом эпилепсии
09 августа 2025

Около 150 пловцов собрали турнир на открытой воде Swimcup в Пскове
09 августа 2025

61-летний мужчина пропал в Пустошкинском районе
09 августа 2025

Стало известно, какие мероприятия ждут псковичей на этих выходных
09 августа 2025

Филиал фонда «Защитники Отечества» провёл адаптацию квартиры для ветерана СВО
09 августа 2025

До +21 градуса прогреется воздух в Псковской области
09 августа 2025

День физкультурника широко отпразднуют в Пскове: афиша мероприятий
09 августа 2025

Три человека пострадали в ДТП у деревни Черняковицы в Псковском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...