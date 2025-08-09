Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Трое человек пострадали в ДТП у деревни Черняковицы в Псковском районе

Автомобиль Audi под управлением мужчины не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в пень. ДТП произошло у деревни Черняковицы в Псковском районе, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

За рулём находился мужчина 1986 года рождения. Пассажиры оказались заблокированы в салоне. Местные жители помогли пострадавшим выбраться до прибытия экстренных служб.

Бригада медицины катастроф госпитализировала троих пострадавших, один человек отказался от медицинской помощи.

На месте работают пожарные, сотрудники ГАИ, бригада медицины катастроф и скорая помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.

