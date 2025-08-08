Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Себежанка станет участницей международной «битвы кондитеров»

Шеф-кондитер кондитерского дома «Себежанка» Александра Сафронова примет участие в выставке кондитерского декораторского искусства «Престиж. Восьмое чудо света», сообщается в соцсетях организации.

Александра Сафронова (cлева). Фото: ПАИ

Выставка состоится 16 и 17 мая 2026 года. «Со всех уголков планеты в Москву съезжаются титаны, лучшие из лучших кондитеров-декораторов в мире. Это не просто выставка! Это битва талантов на высочайшем уровне!» – рассказали в «Себежанке».

Ранее сообщалось, что масштабная выставка по итогам международного пленэра с участием художников из России и Китая «Настоящая Россия» открылась в Государственном музее-заповеднике «Изборск» сегодня, 8 августа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 августа 2025

Себежанка станет участницей международной «битвы кондитеров»
08 августа 2025

Подвоз питьевой воды автоцистерной организуют для жителей улицы Ипподромной в Пскове
08 августа 2025

В Островском и Пушкиногорском районах приняты в эксплуатацию новые ФАПы
08 августа 2025

Наталья Фёдорова: Агропромышленный сектор в приоритете
08 августа 2025

Как обезопасить себя от ожогов, рассказал псковский врач
08 августа 2025

Делегация Псковской области принимает участие в чемпионате России по пахоте
08 августа 2025

Открытая кухня будет работать на фестивале «Лешуга» в Пскове
08 августа 2025

Как выбрать качественный мёд, рассказали псковские пчеловоды

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...