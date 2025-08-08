Себежанка станет участницей международной «битвы кондитеров»

23:53, 08 августа 2025, ПАИ

Шеф-кондитер кондитерского дома «Себежанка» Александра Сафронова примет участие в выставке кондитерского декораторского искусства «Престиж. Восьмое чудо света», сообщается в соцсетях организации.

Выставка состоится 16 и 17 мая 2026 года. «Со всех уголков планеты в Москву съезжаются титаны, лучшие из лучших кондитеров-декораторов в мире. Это не просто выставка! Это битва талантов на высочайшем уровне!» – рассказали в «Себежанке».

