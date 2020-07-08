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Общество

ГИМС призывает взрослых контролировать детей на пляжах

Дети на воде должны быть под присмотром. Фото Андрея Степанова.

В Псковской области на учёте находится 22 пляжа. Об этом рассказал заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области) Игорь Зарытовский 8 июля во время горячей линии, посвященной безопасности детей во время летних каникул.

«Если вы видите, что ребёнок ныряет с причала, с пирса и там, где купание запрещено, необходимо принять меры», - отметил Игорь Зарытовский.

Всего на учёте находится 22 пляжа, 11 из которых – в детских лагерях. Спикер отметил, что нужно донести до родителей и детей, что купание должно проводиться на оборудованных пляжах. Перечень таких пляжей можно найти на сайте ГУ МЧС.

В случае падения ребёнка в воду следует обращаться по единому номеру спасения – 112.

«У нас не хватает оборудованных пляжей, - добавил Зарытовский. – Перед купанием следует предварительно пройтись по пляжу, посмотреть, нет ли коряг и стёкол».

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