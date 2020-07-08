Трое детей пострадали при пожарах в Псковской области в 2020 году

13:18, 08 июля 2020, ПАИ

В Псковской области в 2020 году трое детей пострадали при пожарах. Об этом заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин в эфире ПАИ-live 8 июля.

«Статистика говорит о том, что ежегодно фиксируется гибель детей на пожарах», - отметил Владимир Якунин, добавив, что в 2018 году погибло шесть детей, в 2019 году – трое.

В этом году гибели детей на пожарах допущено не было.

«Травмы получили трое детей, двое из которых отравились угарным газом, а один получил термические ожоги».

Основными причинами пожара становится неосторожное обращение с огнём при эксплуатации печного оборудования, электрооборудования.

Также пожар может произойти, когда дети остаются без присмотра.

Якунин отметил, что в этом случае следует проводить работу с родителями, чтобы не допустить гибели и травм детей.